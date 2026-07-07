乃木坂46の最新シングル「是非に及ばず」収録楽曲＆歌唱メンバーが発表！ | RBB TODAY

乃木坂46が7月22日にリリースする42ndシングル「是非に及ばず」の収録楽曲と歌唱メンバーが発表された。

同作には5期生の一ノ瀬美空がセンターを務める表題曲と、42ndシングル選抜メンバーが歌唱する「告白したい病」が全形態共通曲として収録される。

乃木坂46_是非に及ばず_通常盤

各形態の収録内容は以下の通りだ。TYPE-Aには小川彩がフォーメーションセンターを務めるアンダー曲「フォルテシモ」を収録。TYPE-Bには井上和と菅原咲月という5期生メンバーによるユニット曲「Kissのタイミング」が収録される。

乃木坂46_是非に及ばず_TYPE-A

乃木坂46_是非に及ばず_TYPE-B

TYPE-Cには川﨑桜・筒井あやめ・冨里奈央・弓木奈於の4人によるユニット曲「ひとつ手前のインターチェンジ」を収録。TYPE-Dには五百城茉央・奥田いろは・中西アルノによるユニット曲「おまえら」が収録される。さらに通常盤には6期生曲となる「命の色」が収録されることも明らかになった。

乃木坂46_是非に及ばず_TYPE-C

乃木坂46_是非に及ばず_TYPE-D

また、初回盤各形態に付属される映像には「乃木坂46 Coupling Collection 2022-2025」が収録される。同ライブは2026年2月20日と21日に東京・有明アリーナにて開催されたもので、29thシングル「Actually...」から40thシングル「ビリヤニ」までの楽曲のうち、5thアルバム「My respect」に収録されなかったアンダー曲やユニット曲などカップリング曲を中心に編成されたスペシャルな内容となっている。