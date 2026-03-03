 川﨑桜1st写真集『エチュード』誕生日お祝い企画が実施決定！プリンセス姿で撮り下ろしたメッセージカード公開 | RBB TODAY
川﨑桜1st写真集『エチュード』誕生日お祝い企画が実施決定！プリンセス姿で撮り下ろしたメッセージカード公開

川﨑桜1st写真集『エチュード』（撮影：須江隆治）
　乃木坂46の川﨑桜の1st写真集『エチュード』（新潮社）が4月14日に発売される。今回、川﨑の23歳の誕生日となる4月17日に合わせた特別企画が発表された。


　3月16日17時までに新潮ショップ限定版を予約購入した人を対象に、「23歳のお誕生日"当日"に届く、さくたんからの愛のメッセージカード」が封入された写真集が届く。「ファンの方々と一緒にお祝いしている気持ちになりたい」という川﨑の思いから、誕生日当日に購入者の元に届くようになっている。

　メッセージカードの写真は、この企画のためにプリンセス姿で撮り下ろした貴重な一枚だ。カードの裏には23歳の誕生日を目の前にした川﨑が書いたメッセージがプリントされている。数量限定で、なくなり次第予約終了となる。


　同作はパリとニースで撮影された。川﨑は「昔からフランスという国に憧れがありました。2025年に旅行で初めてパリに行った時に、『もしも写真集を出させていただけるなら、この場所で撮影したい』と思っていたので、パリでの撮影が決まった時はすごく嬉しかったです」とコメント。


　「また、ニースは今回初めて行ってみて、パリとはまた違った街の趣を感じてすごく好きになりました。パリとニースという、全然雰囲気が違う2つの街に行けたことによって、違う自分になれたのがすごく良かったです」と撮影を振り返った。

　「撮影に行く前にフランス映画を見ていて『こういう服を着た時にはこういう女の子になりたい』とイメージして撮影に臨んだので、色々な私を楽しんでいただけたら嬉しいです。1日目から5日目までの変化がわかる、映画みたいな写真集になっていると思います」と語っている。


　「写真集に入れる写真も、1枚1枚こだわって選びました。私のこだわりが詰まった、みなさんに見ていただきたい写真集ができました。この写真集が、私のことを知るきっかけになったら嬉しいです」とファンにメッセージを送った。


《アルファ村上》

