乃木坂46、可憐さの中に芯の強さも感じさせる41stシングル新ビジュアル公開！ | RBB TODAY

26日、乃木坂46の新ビジュアルが公開された。4月8日発売の41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』の選抜メンバーによるもので、5期生・池田瑛紗がセンターに立ち、フロントを務める4期生・遠藤さくらと5期生・五百城茉央が左右に並ぶ。可憐さの中に芯の強さも感じさせる、“乃木坂46らしさ”が印象的なビジュアルとなっている。
また、グループは先日14周年を迎えたばかり。5月には『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を東京ドームで3日間開催し、6月からは『真夏の全国ツアー2026』がスタートする。
