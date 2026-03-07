【韓国グラドル】ピョ・ウンジ、グレーニットで美谷間チラ見せ！「3月は素敵」 | RBB TODAY

「韓国グラビアの第一人者」と呼ばれているピョ・ウンジが自身の公式インスタグラムを更新。グレーのニットセパレート姿を公開した。
ピョ・ウンジは「March's New」「3월은 그뤠잇!（3月は素敵！）」とコメントし、近影を披露。
写真の中でピョ・ウンジはリブ編みのグレーニット素材のトップスとボトムスを着用。 片腕を頭に添え、体を傾けたポーズでカメラ目線を送り、肩が大胆に露出したオフショルダーデザインのトップスから、美谷間をチラリと覗かせていた。
また、ウエスト部分はタイトに絞られ、スレンダーなくびれを強調。ロングヘアを自然に下ろした大人っぽいスタイルで、リラックスした表情が魅力的な一枚となっていた。
ポストには、「かわいい」「ウンジちゃん綺麗」といった声が集まっていた。
