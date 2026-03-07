 【韓国グラドル】ピョ・ウンジ、グレーニットで美谷間チラ見せ！「3月は素敵」 | RBB TODAY
【韓国グラドル】ピョ・ウンジ、グレーニットで美谷間チラ見せ！「3月は素敵」

ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
「韓国グラビアの第一人者」と呼ばれているピョ・ウンジが自身の公式インスタグラムを更新。グレーのニットセパレート姿を公開した。

　ピョ・ウンジは「March's New」「3월은 그뤠잇!（3月は素敵！）」とコメントし、近影を披露。

　写真の中でピョ・ウンジはリブ編みのグレーニット素材のトップスとボトムスを着用。　片腕を頭に添え、体を傾けたポーズでカメラ目線を送り、肩が大胆に露出したオフショルダーデザインのトップスから、美谷間をチラリと覗かせていた。

　また、ウエスト部分はタイトに絞られ、スレンダーなくびれを強調。ロングヘアを自然に下ろした大人っぽいスタイルで、リラックスした表情が魅力的な一枚となっていた。

　ポストには、「かわいい」「ウンジちゃん綺麗」といった声が集まっていた。


韓国グラドル ピョ・ウンジ、圧巻のくびれ＆ボディライン！スポーツウェア姿にファン悶絶 | RBB TODAY
画像
韓国のグラビアアイドル、ピョ・ウンジがスポーツウェア姿やコスプレ姿を披露し、スタイルや美貌に対する称賛が寄せられている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/25/240059.html続きを読む »

ピョ・ウンジ、雪の北海道で大胆露出！胸元＆美脚全開のセクシーショット披露 | RBB TODAY
画像
ピョ・ウンジが雪の北海道で大胆な露出ショットを披露し、セクシーとかわいさのギャップが魅力的に表現されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/15/242380.html続きを読む »

【デジタル限定】ピョ・ウンジ写真集　もっと前へ、そして「その先」へ――　Another Edition
￥1,210
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ピョ・ウンジ1st写真集 輪舞曲
￥2,970
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《福田マリ》

