乃木坂46・五百城茉央＆池田瑛紗＆梅澤美波、春らしい新制服姿を披露！ | RBB TODAY

4日、乃木坂46の五百城茉央が公式ブログを更新。メンバーの池田瑛紗と梅澤美波とともに、春らしい新制服に身を包んだ姿を披露した。
この日、五百城は「新制服っ」と題してブログを更新。「春らしい、ひらひらだね、かわいい」と切り出し、「ネクタイな事が多かったのですが今回はリボンタイプだったのです」とつづった。胸元の白いリボンをアクセントに、小花柄のレースを襟や袖口にあしらった、クラシカルなベージュの長袖ワンピース姿を披露。新たな制服について、細部までこだわりが感じられるデザインだと紹介している。
投稿では、池田瑛紗や梅澤美波と並んだショットとともに「かなりブレたけどいい写真 これからも支え合お」とコメント。メンバーとの距離感が伝わるカットに、あたたかな雰囲気がにじむ投稿となっている。
この投稿にファンからは「新制服 カワイイ」「似合ってる！！」「うーわ、癒される」といった声が寄せられている。
※春らしい新制服姿を披露した五百城茉央＆池田瑛紗＆梅澤美波（五百城茉央公式ブログより）
