 乃木坂46・五百城茉央＆池田瑛紗＆梅澤美波、春らしい新制服姿を披露！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

乃木坂46・五百城茉央＆池田瑛紗＆梅澤美波、春らしい新制服姿を披露！

エンタメ ブログ
注目記事
五百城茉央【写真：竹内みちまろ】
  • 五百城茉央【写真：竹内みちまろ】

　4日、乃木坂46の五百城茉央が公式ブログを更新。メンバーの池田瑛紗と梅澤美波とともに、春らしい新制服に身を包んだ姿を披露した。

　この日、五百城は「新制服っ」と題してブログを更新。「春らしい、ひらひらだね、かわいい」と切り出し、「ネクタイな事が多かったのですが今回はリボンタイプだったのです」とつづった。胸元の白いリボンをアクセントに、小花柄のレースを襟や袖口にあしらった、クラシカルなベージュの長袖ワンピース姿を披露。新たな制服について、細部までこだわりが感じられるデザインだと紹介している。

　投稿では、池田瑛紗や梅澤美波と並んだショットとともに「かなりブレたけどいい写真 これからも支え合お」とコメント。メンバーとの距離感が伝わるカットに、あたたかな雰囲気がにじむ投稿となっている。

　この投稿にファンからは「新制服　カワイイ」「似合ってる！！」「うーわ、癒される」といった声が寄せられている。

※春らしい新制服姿を披露した五百城茉央＆池田瑛紗＆梅澤美波（五百城茉央公式ブログより）


今年で二十歳の乃木坂46・五百城茉央、可愛すぎる振袖姿を披露！ | RBB TODAY
画像
五百城茉央が振袖姿で初登場し、華やかに新春を彩った。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/06/241909.html続きを読む »

乃木坂46・梅澤美波、凛とした表情からリラックスした姿まで！アイドル誌表紙を飾る | RBB TODAY
画像
乃木坂46梅澤美波が『EX大衆』12月号表紙・巻頭に登場、自然の中での撮影やインタビューを収録し、多彩な魅力を伝える。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/14/239549.html続きを読む »

乃木坂46 五百城茉央1st写真集「未来の作り方」
￥2,600
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
BOMB 2025年9月号[雑誌] ＢＯＭＢ
￥1,480
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

乃木坂46

坂道グループ

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top