乃木坂46・川﨑桜、可愛すぎる“おひな様”に変身！華やかな和装姿を動画で公開 | RBB TODAY

3日、乃木坂46・川﨑桜1st写真集『エチュード』の公式Xアカウントが更新。ひな祭りにちなんだ可愛らしい動画を公開した。

同アカウントは、「本日は #ひな祭り と言うことで、さくたんがお雛様になりました」というコメントとともに動画を投稿。公開された動画に登場した川﨑は、赤を基調とし、鮮やかな花柄があしらわれた華やかな和装姿。頭には小さなティアラを乗せ、和と洋が融合したキュートな“お雛様スタイル”を披露している。川﨑は満面の笑みで「今日はひな祭り、お雛様になったよ！」と報告し、カメラに向かって「隣に座ってくれる人～！」とお茶目に呼びかけた。最後は可愛らしく頬に手を添えるポーズを見せ、笑顔で手を振って締めくくっている。

この投稿にファンからは、「お雛様可愛い」「隣でも上でも下でもどこでも大丈夫です！」「月には帰らないで」「もうさくたんの横にしか座らないよ」などのコメントが寄せられている。

※乃木坂46・川﨑桜、キュートな“おひな様”姿を披露した投稿（川﨑桜1st写真集『エチュード』公式Xより）