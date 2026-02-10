 声優・矢野妃菜喜、沖縄の空の下でとびきりの笑顔！誕生日に1st写真集＆1stアルバム同時リリース | RBB TODAY
声優・矢野妃菜喜、沖縄の空の下でとびきりの笑顔！誕生日に1st写真集＆1stアルバム同時リリース

エンタメ その他
矢野妃菜喜1st写真集『あいまい』通常表紙（C）インフォスクエア
  • 矢野妃菜喜1st写真集『あいまい』インフォスクエア限定カバー（C）イマジカインフォス
  • 矢野妃菜喜 1st アルバム『POPPING BOX』完全生産限定盤(CD+BD+Visual Book)
  • 矢野妃菜喜 1st アルバム『POPPING BOX』通常盤(CD)
  • 矢野妃菜喜 1st アルバム『POPPING BOX』表紙写真
  • 矢野妃菜喜
  • 「妃菜祭 2026 ~POPPING BOX~」ロゴ

　声優の矢野妃菜喜が、自身の誕生日である3月5日に1st写真集『あいまい』（イマジカインフォス）と1stアルバム『POPPING BOX』を同時リリースする。

矢野妃菜喜1st写真集『あいまい』インフォスクエア限定カバー（C）イマジカインフォス

　今回公開された表紙とジャケット写真は、矢野が持つ表現の振り幅を感じさせる仕上がりだ。沖縄の空の下で撮影された写真集『あいまい』の表紙が切り取ったのは、大人でも子供でもない、その一瞬にしかない「境界線」に立つ彼女の姿である。タイトル通り、掴みどころのない“あいまい”な視線が印象的だ。 　

矢野妃菜喜 1st アルバム『POPPING BOX』完全生産限定盤(CD+BD+Visual Book)

　対して、1stアルバム『POPPING BOX』のジャケットは、まさに「おもちゃ箱」のようなデザインとなっている。カラフルな楽曲たちが今にも飛び出してきそうなポップな世界観の中で、矢野妃菜喜の表情豊かなキャラクターが溢れている。

「妃菜祭 2026 ~POPPING BOX~」ロゴ

　さらに、アルバム発売直後の週末、3月8日には新宿ReNYにてワンマンライブ「妃菜祭2026 ～POPPING BOX～」の開催も決定している。なお、3月5日に発売される1st写真集『あいまい』の価格は3,850円（税込）。同日発売の1stアルバム『POPPING BOX』は、CDに加えBlu-rayとビジュアルブックが同梱された完全生産限定盤が16,500円（税込）、通常盤が4,400円（税込）で展開される。また、3月8日に新宿ReNYで開催されるライブ「妃菜祭2026 ～POPPING BOX～」は、17時開場、17時30分開演の予定だ。

矢野妃菜喜

　矢野は兵庫県出身28歳。2022年3月5日には第16回声優アワードにて「新人女優賞」を受賞した。主な出演作は、TVアニメ『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』高咲侑役、TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season2・3』キタサンブラック役、TVアニメ『変人のサラダボウル』サラ・ダ・オディン役、TVアニメ『逃げ上手の若君』雫役、TVアニメ『この世界は不完全すぎる』ニコラ役など、声優として多数の作品に出演している。アーティストとしては、2021年8月23日に1stシングル「ホログラムの天使」でデビューを果たした。


《アルファ村上》

