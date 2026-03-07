漫画「はじめの一歩」、入稿ミスでセリフなしに「週刊少年マガジン」編集部が謝罪 | RBB TODAY

漫画雑誌「週刊少年マガジン」に連載されている「はじめの一歩」の作品公式Xが3月6日、編集部の入稿ミスで2ページ分のセリフが入っていない状態で誌面に掲載されたというミスを報告。読者と作者の森川ジョージに謝罪した。
漫画「はじめの一歩」公式Xは、4日発売の「週刊少年マガジン14号」に掲載された同作品1515話について、「編集部側の入稿ミスにより、340、341ページのセリフが入っていない状態での掲載となってしまいました」と報告した。
なお、正しい原稿は週刊少年マガジン公式HPに掲載したとして、URLを案内。マガポケ版については修正が完了しているものの、電子版は修正対応を実施中であるとした。
このミスについて編集部側は、「読者の皆様ならびに森川ジョージ先生に多大なるご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。
また、「今後はこのようなことがないように細心の注意をしていく所存です。引き続き本作をよろしくお願いいたします」とつづっていた。
作者の森川氏も公式Xでこのポストをリポストしている。
講談社、マンガ雑誌をすべて電子書籍化へ……「少年マガジン」など紙と電子版を同時配信 | RBB TODAY
講談社は5日、刊行するすべてのコミック誌を順次電子化し、各電子書籍書店で配信することを発表した。同時に特設サイトもオープンする。
https://www.rbbtoday.com/article/2015/01/05/127027.html続きを読む »
「すご！！！」狩野英孝考案の必殺技が『少年マガジン』に！ 効果音にも“粋な演出” | RBB TODAY
お笑い芸人の狩野英孝が28日、自身のX（旧Twitter）を更新。自ら考案した“必殺技”が『週刊少年マガジン』（講談社）の掲載作品に登場したことを、喜びとともに報告した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/28/230674.html続きを読む »