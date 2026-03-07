漫画「はじめの一歩」、入稿ミスでセリフなしに「週刊少年マガジン」編集部が謝罪 | RBB TODAY

漫画雑誌「週刊少年マガジン」に連載されている「はじめの一歩」の作品公式Xが3月6日、編集部の入稿ミスで2ページ分のセリフが入っていない状態で誌面に掲載されたというミスを報告。読者と作者の森川ジョージに謝罪した。

漫画「はじめの一歩」公式Xは、4日発売の「週刊少年マガジン14号」に掲載された同作品1515話について、「編集部側の入稿ミスにより、340、341ページのセリフが入っていない状態での掲載となってしまいました」と報告した。

なお、正しい原稿は週刊少年マガジン公式HPに掲載したとして、URLを案内。マガポケ版については修正が完了しているものの、電子版は修正対応を実施中であるとした。

このミスについて編集部側は、「読者の皆様ならびに森川ジョージ先生に多大なるご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。

また、「今後はこのようなことがないように細心の注意をしていく所存です。引き続き本作をよろしくお願いいたします」とつづっていた。

作者の森川氏も公式Xでこのポストをリポストしている。

※漫画「はじめの一歩」、入稿ミスを編集部が謝罪