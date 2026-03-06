フジテレビ、日曜朝に谷原章介MCの新情報番組『SUNDAYブレイク.』！『ボクらの時代』19年の歴史に幕 | RBB TODAY

フジテレビの新情報番組『SUNDAYブレイク.』が3月29日にスタートする。毎週日曜7時から8時55分までの生放送で、初回のみ7時30分開始となる。

同番組は、週末に1週間の出来事を振り返るとともに、今後の動きや注目点も伝える情報番組。難しいテーマも含め、その時点で知っておきたい話題を取り上げ、背景や今後の展開を出演者が議論していく。

スポーツコーナーは『すぽると！』チームと連携して制作。最新ニュースに加え、大谷翔平選手を中心としたメジャーリーグやサッカーW杯などの話題も継続的に扱う。

エンタメでは、最新情報のほか、番組独自の取材企画も展開。次の1週間の動きを見据えた内容も盛り込む予定だ。

MCは谷原章介。朝の情報番組でキャスターを務めてきた谷原が、日曜朝の番組で進行を担当する。ニュース、エンタメ、スポーツに加え、生活情報企画にも参加する。キャスターは鈴木唯（フジテレビアナウンサー）が務める。

スペシャルキャスターは伊藤俊介（オズワルド）。情報番組のキャスターは初挑戦で、コメンテーターの経験はあるが、生放送の番組での挑戦は初となる。本人はこのオファーに「フジテレビはやけくそです。7歳のしゃべるサルが出ていると思って見てください」とコメントした。

伊藤は『M-1グランプリ2021』で準優勝を果たすなど漫才で実力を示し、トーク番組やバラエティー番組でも支持を集めてきた。谷原との初共演にも注目が集まる。

なお、同番組スタートに伴い『ボクらの時代』は3月29日をもって19年の歴史に幕を閉じる。『日曜報道 THE PRIME』は3月22日をもって終了する。また、『サン！シャイン』は3月27日をもって終了する。