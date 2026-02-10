乃木坂46・川﨑桜、フランス舞台の1stソロ写真集が発売決定！キャミワンピ姿の先行カット公開 | RBB TODAY

4月14日、乃木坂46・5期生 川﨑桜の1st写真集（新潮社）が発売される。

『川﨑桜1st写真集（仮）』撮影／須江隆治（C）新潮社

乃木坂46の5期生の中でも幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ川﨑は、あざと可愛いキャラクターで人気を集めてきた。初めてのソロ写真集の撮影地として川﨑が希望したのは、かねてより憧れがあったフランスで、ニースとパリの2都市で行われた。着用する衣装にもこだわり抜き、出発前からスタイリストと入念に打ち合わせを重ねて準備を進めた。さらに、私服姿での撮影カットも収録されている。

写真を「撮影の時系列順」に構成することで、だんだん心が解けていき、自分自身を解放していく様子が自然に伝わる内容となっている。今まで見たことがなかった表情が多数収録されている一冊だ。

ドレスに身を包み凛とした表情を見せる姿、カメラを意識せず顔をくしゃくしゃにして笑う姿、すっぴんで物思いにふける姿。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される22歳の川崎を切り取った写真集になった。

川﨑は「昔からフランスという国に憧れがありました。2025年に旅行で初めてパリに行った時に、『もしも写真集を出させていただけるなら、この場所で撮影したい』と思っていたので、パリでの撮影が決まった時はすごく嬉しかったです。また、ニースは今回初めて行ってみて、パリとはまた違った街の趣を感じてすごく好きになりました」とコメント。

「パリとニースという、全然雰囲気が違う2つの街に行けたことによって、違う自分になれたのがすごく良かったです。撮影に行く前にフランス映画を見ていて『こういう服を着た時にはこういう女の子になりたい』とイメージして撮影に臨んだので、色々な私を楽しんでいただけたら嬉しいです。1日目から5日目までの変化がわかる、映画みたいな写真集になっていると思います」と続けた。

「写真集に入れる写真も、1枚1枚こだわって選びました。私のこだわりが詰まった、みなさんに見ていただきたい写真集ができました。この写真集が、私のことを知るきっかけになったら嬉しいです」と語っている。

川﨑は神奈川県出身。2003年4月17日生まれ、22歳。2022年に5期生として乃木坂46に加入。2022年12月7日の31stシングル「ここにはないもの」に収録された5期生楽曲「17分間」でセンターを務めた。2023年3月には「世界フィギュアスケート選手権2023」（フジテレビ系）スペシャルサポーターに就任。2023年3月29日の32ndシングル「人は夢を二度見る」で初の表題曲選抜入りを果たし、以降連続して選抜メンバーとして活動している。2023年10月1日からはNHKラジオ第1「らじらー!サンデー」第1・第3・第5日曜のレギュラーMCに就任している。

同写真集はA4判オールカラー176ページで、定価は2855円(税込)。特典としてポストカード6種類中1種が封入される。カバーの異なる楽天ブックス限定版、セブンネット限定版、Sony Music Shop限定版も発売される。