日向坂46、MLB11球団のユニフォーム＆キャップを着用したビジュアル公開！ | RBB TODAY

4日、アイドルグループ・日向坂46のメンバーが、スポーツ＆ライフスタイルのグローバルブランド「ニューエラ」とMLBとのトリプルコラボレーションキャップの発売に合わせ、MLB各球団のユニフォームを着用したビジュアルが公開された。

同コラボレーションは、日向坂46とニューエラ、MLBの11球団をフィーチャーしたコレクションだ。ベースモデルには柔らかな被り心地のカジュアルキャップ「9TWENTY」を採用。各チームカラーのボディ右サイドに日向坂46のサークルロゴ、リア部分にグループロゴの刺繍が施されている。価格は7,150円（税込）で、3月5日より日向坂46オフィシャルグッズストアにて販売が開始され、30日からはニューエラ公式オンラインストアおよびZOZOTOWNでも取り扱いが予定されている。

今回のコレクション発表に伴い、メンバーも公式ブログを通じて着用姿を披露している。四期生の藤嶌果歩は公式ブログでシアトル・マリナーズのユニフォームとキャップを合わせたスタイリングを公開し、「皆さんもぜひお揃いしてくださると嬉しいです」「WBC本戦もみるぞー！」とコメント。

三期生の山口陽世はテキサス・レンジャーズの姿で登場し、「野球最近も楽しく観ておりますっ！WBC楽しみだね」と語るなど、両名とも新たな取り組みへの喜びや目前に迫るWBCへの期待を明かしている。さらに公式キャラクターであるポカのブログでも、複数のメンバーが各球団のユニフォームを着こなす写真が多数投稿されており、野球用語を交えたポカならではのユーモアある視点でコレクションの魅力を発信している。

※日向坂46、コラボキャップを被りユニフォーム姿を披露した投稿（日向坂46公式Xより）