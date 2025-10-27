韓国グラドル ピョ・ウンジ、ボディライン強調の悩殺衣装披露 | RBB TODAY

韓国の人気グラビアアイドル、ピョ・ウンジが26日、自身のInstagramを更新。オーストラリア・シドニーのボンダイビーチ（Bondi Beach）で撮影した写真を公開した。
投稿でピョ・ウンジは韓国語で「オーストラリアに来てもう1週間なんて信じられない。動画編集が山のようにあるわ」とコメント。ビーチを背景に、白の編み目ドレスから水着がのぞく大胆なショットを披露した。
海風に吹かれながらポーズを決める姿に、コメント欄では「まさに芸術」「完璧すぎる」「セクシーでキュート」「ボディラインが美しすぎる」と称賛の声が相次いでいる。
