韓国グラドル ピョ・ウンジ、ボディライン強調の悩殺衣装披露 | RBB TODAY

 韓国グラドル ピョ・ウンジ、ボディライン強調の悩殺衣装披露
韓国グラドル ピョ・ウンジ、ボディライン強調の悩殺衣装披露

ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
　韓国の人気グラビアアイドル、ピョ・ウンジが26日、自身のInstagramを更新。オーストラリア・シドニーのボンダイビーチ（Bondi Beach）で撮影した写真を公開した。

　投稿でピョ・ウンジは韓国語で「オーストラリアに来てもう1週間なんて信じられない。動画編集が山のようにあるわ」とコメント。ビーチを背景に、白の編み目ドレスから水着がのぞく大胆なショットを披露した。

　海風に吹かれながらポーズを決める姿に、コメント欄では「まさに芸術」「完璧すぎる」「セクシーでキュート」「ボディラインが美しすぎる」と称賛の声が相次いでいる。


《平木昌宏》

