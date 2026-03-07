見えてもいいの…？BLACKPINK・ジス、素肌が透ける“大胆シースルー”に視線クギ付け | RBB TODAY

BLACKPINKのジスが、大胆なドレス姿で視線を奪った。

ジスは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、自身がアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「DIOR（ディオール）」のフランス・パリで開催されたイベントに参加した際に撮影されたものだ。

ジスは、透け感のあるチュール素材であしらわれたブラックドレス姿を披露。シースルーの下からのぞくきめ細やかで色白な素肌や引き締まったボディラインが、視線を釘付けにした。カメラに向かってしなやかなポーズを決め、その圧倒的な美貌と気品あふれるエレガントな佇まいで魅了した。

投稿を見たファンからは「唯一無二の美貌」「私の女神」「見えてもいいの…？」「芸術作品のようだ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ジスInstagram）

なお、ジスが所属するBLACKPINKは2月27日に3rdミニアルバム『DEADLINE』をリリースし、現在世界中で爆発的なヒットを記録している。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。2016年8月8日にBLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。

