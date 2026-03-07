花澤香菜、体調不良からの回復を報告「少しずつお仕事再開しています」 | RBB TODAY

声優の花澤香菜が3月6日にXを更新し、体調不良から復帰して仕事を再開していることを報告した。

花澤は2月28日に発熱症状が出ていることを報告。新型コロナ、インフルエンザの検査の結果はともに陰性だったものの、「体調回復が見込めず」として、3月1日に予定していたラジオの公開録音イベント「明治 presents 花澤香菜のひとりでできるかな？」の中止を発表していた。

一方、花澤は6日に再びXを更新し、「体調回復して、少しずつお仕事再開しています」と報告した。

また、「公開録音に参加予定だった皆さま、本当にごめんなさい！！！」と謝罪しつつ、「これからもひとかなをよろしくお願い致します！！！」と呼びかけていた。

このポストに花澤のもとには、「体調回復されて安心しました！」「次回のイベント開催時には今回の分もめちゃくちゃ楽しみます！」「ゆっくりで良いのでお大事にして下さい」という声が集まっている。

※花澤香菜、体調不良の回復を報告

