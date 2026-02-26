乃木坂46・小川彩、高校卒業直前に制服グラビア披露！「少しは大人っぽくなれていますか？」 | RBB TODAY

26日発売の『週刊少年チャンピオン』13号（秋田書店）にて、乃木坂46の小川彩が表紙および巻頭グラビアを飾っている。



今春に高校卒業を迎える小川にとって、同誌への登場は今回で8度目となる。初登場の14歳から約4年が経ち、今回は卒業を前に、夕日に染まる河川敷で叙情的な制服姿での撮影が行われた。



そのほかにも、印象を大きく変えたワンピースでの大人びたシーンなど、18歳を迎えた小川の現在の魅力が余すところなく収められている。初出演の頃から変わらない輝くような笑顔も見どころだ。また、特別付録として両面BIGポスターがつくほか、限定QUOカード200名のプレゼント企画も実施される。

小川は「もう8回目！！本当にありがとうございます！！初めて出演させていただいてから約4年が経ち、気付いたら高校を卒業する年齢になっていました。夕陽のなかで卒業感のあるカットを撮っていただけて嬉しかったです！！少しは大人っぽくなれていますか？」とコメントを寄せている。