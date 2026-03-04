「お顔が天才」&TEAM・JO×ハルア、“最強コンビ”のビジュアル爆発…海外雑誌で圧巻オーラ！ | RBB TODAY

&TEAMのJO（ジョウ）とハルアが、シックな魅力を披露した。

3月3日、&TEAMの公式インスタグラムが更新され、JOとハルアが登場したシンガポールのファッション誌『MEN'S FOLIO SINGAPORE』のカットが公開された。

【写真】かわいさ限界突破…ハルア、“あざと自撮りSHOT”

公開された写真には、都会的で洗練されたポーズを決める2人の姿が収められている。鮮やかなグリーンのセットアップや、春らしいトレンチコートなど、難易度の高いアイテムも見事に着こなす圧倒的なスタイルが目を引く。

また、ソロカットで見せたカメラを見つめるクールな眼差しとオーラは、見る者を一瞬で虜にする力強さを放っている。

この投稿を見たファンからは「お顔が天才すぎる」「ちょーかっこいい」「最強コンビ」「えぐい」といったコメントが寄せれている。

（写真＝『MEN'S FOLIO SINGAPORE』）JO（左）とハルア

（写真＝『MEN'S FOLIO SINGAPORE』）上からJO、ハルア

なお、JOとHARUAが所属する&TEAMは、3月8日にKアリーナ横浜で開催される「CDTV ライブ！ライブ！春の大感謝祭2026」に出演する予定だ。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。

