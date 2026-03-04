高橋みなみ、洗足学園音楽大学の客員教授に就任！「本当に驚いています」 | RBB TODAY

3日、歌手でタレントの高橋みなみが自身のインスタグラムを更新し、洗足学園音楽大学の客員教授に就任することを報告した。

この日、高橋みなみは「このたび素晴らしいご縁と機会をいただき、洗足学園音楽大学の客員教授として4月より関わらせていただくことになりました」と報告。続けて、AKB48での「キャプテン」「総監督」「応援総団長」、ノースリーブスでの「リーダー」など、これまでの肩書きを振り返りつつ、「まさか自分の人生の中で『客員教授』という名前をいただくことがあると思わなかったので本当に驚いています！」と率直な心境をつづった。

また、昨年の特別講演で学生たちと向き合った経験にも触れ、「学びたいことを追求できる学園内の施設の充実度に驚いた」といい、「学生の皆さんがとても生き生きと前のめりに質問してくださった」姿が強く印象に残っていたと明かした。そのうえで、「自分の経験が、これからの時代にチャレンジする学生の皆さんの何かヒントになるならばこれほど嬉しい事はありません！」と、今後への思いを言葉にした。

投稿にファンからは「今後は「教授」と呼ばせていただきます！おめでとうございます！」「どんな授業されるのかな」「教授としての活躍も期待してます！！」などの声が寄せられている。

※高橋みなみの洗足学園音楽大学客員教授就任報告（高橋みなみ公式インスタグラムより）