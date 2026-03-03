「スレンダー美ボディ健在！」劇団員・大槻理子の2年ぶりグラビアにファン絶賛 | RBB TODAY

劇団4ドル50セントに所属する大槻理子が、3日発売の『FLASH』（光文社）3月17日号にて、スレンダーな美ボディが際立つグラビアを披露し話題を集めている。
大槻は、高校時代からアイドルとして活動し、「ミスマガジン2020」で審査員特別賞、「横浜国際映画祭 新人女優オーディション」でも特別賞を受賞するなど多彩な経歴を持つ劇団員だ。
2年ぶりとなる今回のグラビアでは、健康的で引き締まった美ボディを披露。グラビアを見たファンからは、「スレンダー美ボディ健在！」「2年ぶりとか信じられないくらい綺麗になってるじゃん…」といった絶賛のコメントが寄せられた。
さらに大槻は、4日からシアターグリーン BOX in BOX THEATERで開幕する舞台『藤色の封筒 ～「救済」に隠された真実～』に出演予定。同作は、希望すると救済資金が手に入るという都市伝説「藤色の封筒」を巡るサスペンスで、新興サプリメント企業を舞台に、不審死の真相に迫る若者たちの葛藤を描く。演出はガクカワサキが担当し、大槻のほか、安倍乙、田中音江ら劇団4ドル50セントのメンバーが多数出演する。
公演は3月4日から8日まで。4日は18時公演のみ、5日から7日は13時・18時の2回公演、8日は13時公演が予定されている。
