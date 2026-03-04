突然の別れから3度目の誕生日…『パラサイト』イ・ソンギュンさん、親友俳優が墓所を訪問「恋しい」 | RBB TODAY

故イ・ソンギュンさんが突然この世を去ってから、3度目の誕生日を迎えた。

イ・ソンギュンさんの友人として知られる俳優のキム・ジンギョンが、墓所を訪れ故人を追悼した。

【写真】イ・ソンギュンさんの死から約20日…妻が写真公開

キム・ジンギョンは自身のSNSに、「誕生日おめでとう。雨のせいで気分が沈むよ。僕は覚えているから、君も覚えていて。夢でおしゃべりしよう、ソンギュン」という言葉とともに、短い動画を投稿した。

公開された動画には、「すべてが恋しい今日……愛してる」という言葉が刻まれたイ・ソンギュンさんの墓標が映っている。墓標の上には焼酎の瓶となみなみと注がれたグラスがあり、そこに雨粒が落ちる様子が、見る者の胸を締め付ける。

（画像＝キム・ジンギョンSNS）

この投稿に対し、ネットユーザーからは「私もソンギュンさんが恋しい」「いつまでも忘れません」「本当に素晴らしい俳優だった」など、多くの追悼コメントが寄せられている。

なお、イ・ソンギュンさんは2023年12月27日、ソウル市鍾路区の公園付近に停車中の車内で亡くなっているのが発見された。享年48歳だった。

◇イ・ソンギュンさん プロフィール

1975年3月2日生まれ。2001年、MBCのシチュエーションコメディ『恋人たち』（原題）でデビュー。2007年のドラマ『白い巨塔』韓国版で正義感の強い“チェ・ドンヨン（日本の里見脩二）役”を演じてブレイクし、『コーヒープリンス1号店』『パスタ～恋が出来るまで～』『ゴールデンタイム』『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』と数多くの人気ドラマに出演した。映画『僕の妻のすべて』『最後まで行く』『パラサイト 半地下の家族』などでも高い演技力を発揮。プライベートでは2009年5月に女優チョン・ヘジンと結婚しており、同年11月に長男が、2011年8月に次男が産まれている。2023年12月27日、48歳でこの世を去った。

■【注目】イ・ソンギュンさんを騙した“女たち”の非道な犯行

■『パラサイト』俳優イ・ソンギュンさん、最後の訴え「嘘発見器を使って」

■【写真】イ・ソンギュンさんの悲報から約20日…女優妻の写真公開