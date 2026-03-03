“かわいすぎる新喜劇女優”小寺真理、ミニスカポリスからメイド服姿まで！1st写真集収録カット公開 | RBB TODAY

吉本新喜劇の人気女優・小寺真理の1st写真集『こんなん、好きになってまうやん。』（KADOKAWA）が、2月28日に発売された。今回、同誌より収録カットが公開された。



小寺真理待望 1st写真集『こんなん、好きになってまうやん。』（C）KADOKAWA

同作は、地元・大阪と東京で4日間にわたって撮影された。大阪では通天閣やネオン街など、なんばグランド花月の周辺で日常の温度感がうかがえるスポットを巡った。学生時代にアルバイトをしていたメイド喫茶では、かわいらしいメイド服姿も披露している。一方、東京では浅草や新大久保、代々木公園など、これまで足を運んだことのないスポットでデートを楽しむ素顔を切り取っている。



小寺真理待望 1st写真集『こんなん、好きになってまうやん。』（C）KADOKAWA



小寺真理待望 1st写真集『こんなん、好きになってまうやん。』（C）KADOKAWA

また、同作では水着やランジェリー姿のグラビアにも初挑戦。撮影の2カ月前から開始した食事調整とトレーニングによるボディメイクで、より引き締まったウエストラインやヒップラインを作り上げた。磨きをかけた人気の美脚とともに、その肉体美を惜しげもなく披露している。



小寺真理待望 1st写真集『こんなん、好きになってまうやん。』（C）KADOKAWA



小寺真理待望 1st写真集『こんなん、好きになってまうやん。』（C）KADOKAWA

小寺は「舞台では“セクシーなお姉さん”として見ていただくことが多いんですけど、『脱いでもちゃんとセクシーなんかどうか、確かめに来てください』って胸を張って言えるくらいには、自分でもとことん真剣に向き合った作品だと思っています。」とコメントしている。

同作の刊行を記念し、3月8日に小寺本人が登壇するお渡し会イベントが開催される。会場はTSUTAYA EBISUBASHIの6階イベントフロアで、第1部は11時30分から、第2部は12時30分からのスタートされる。事前予約はすでに締め切られているが、当日券の発売も決定している。



小寺真理待望 1st写真集『こんなん、好きになってまうやん。』（C）KADOKAWA

小寺真理は大阪府出身の34歳。2014年に吉本新喜劇に入団し、2018年結成の吉本坂46ではセンターに抜擢された。現在は関西を中心に“かわいすぎる新喜劇女優”として、舞台・テレビ・ラジオなど幅広く活動中だ。