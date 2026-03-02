 元AKB48・相馬結衣、5年ぶりの写真集タイトル＆表紙が公開！“無防備な姿”を披露した先行カットも披露 | RBB TODAY
元AKB48・相馬結衣、5年ぶりの写真集タイトル＆表紙が公開！“無防備な姿”を披露した先行カットも披露

エンタメ グラビア
先行カット／相馬結衣写真集『immuable』©HIROKAZU/玄光社
  • 先行カット／相馬結衣写真集『immuable』©HIROKAZU/玄光社
  • カバーデザイン／相馬結衣写真集『immuable』©HIROKAZU/玄光社
  • 先行カット／相馬結衣写真集『immuable』©HIROKAZU/玄光社
  • 先行カット／相馬結衣写真集『immuable』©HIROKAZU/玄光社

　17日に発売される、元AKB48の相馬結衣（旧名：横山結衣）の5年ぶりとなる写真集のタイトルが『immuable』（玄光社）に決定し、カバーデザインと先行カットが公開された。 　

カバーデザイン／相馬結衣写真集『immuable』©HIROKAZU/玄光社
先行カット／相馬結衣写真集『immuable』©HIROKAZU/玄光社

　相馬は2021年11月にAKB48を卒業後、舞台を中心に俳優として活動している 。2025年も舞台「アサルトリリィ」-眞説・御台場迎撃戦-での天野天葉役や、“Pretty Guardian Sailor Moon” The Super Liveでのセーラームーン／月野うさぎ役で主演を務めた。同年12月22日には、祖父母の苗字である相馬の姓を継ぎ、横山結衣から相馬結衣への改名を発表している。 　

先行カット／相馬結衣写真集『immuable』©HIROKAZU/玄光社

　今回の写真集は、俳優として挑戦を続ける姿勢を表現した、決意と感謝の詰まった5年ぶりの作品だ。タイトルは“不変”を意味するフランス語「immuable」に決定 。カバーには風が舞う船上で撮影された1枚が選ばれた。強い眼差しに込められた揺るぎない決意、変わらない自分自身の芯、周囲への深い感謝といった、本人の内側にある確固たるテーマが表現されている。さらに新たにお披露目された先行カットでは、ベッドの上で見せる無防備な姿や、海辺でのアンニュイな表情などが切り取られている。 　

　写真集特別対談企画の相手には、本人が「私のロールモデル」と仰ぎ、尊敬してやまない高橋愛が登場。出会いから現在に至るまで、高橋から見た相馬結衣についてのトークが展開されている。 　

　相馬は「5年ぶりとなる写真集を発売させていただくことになりました。今の私だからこそ表現できた表情や空気感を大切に詰め込みました」とコメントを寄せている。2026年以降、相馬は舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語～再演～での葵上役、舞台「ガチアクタ」でのアモ役などへの出演を控えている。


