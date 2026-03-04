渚のん、“愛らしさ”と“芯の強さ”を詰め込んだ初カレンダーの表紙公開！発売記念イベントも開催決定 | RBB TODAY

21日に発売される渚のん初のカレンダー『渚のん 1stカレンダー（2026年4月始まり）』（ハゴロモ）の表紙ビジュアルが公開された。

撮影を手がけたのは、本人の希望により実現した人気フォトグラファーの松岡一哲氏。数々の著名人を撮り下ろしてきた松岡と渚のんが初めてタッグを組み、同作ならではの特別な一枚が誕生した。

同作のテーマは「シンプルで自然体、少しユニークで、圧倒的にかわいい」。作り込みすぎないナチュラルな佇まいの中に、ふとした瞬間にこぼれる愛らしさと芯の強さを同時に内包している。表紙は「渚のんの現在地」を映し出したものとなっている。

同作の発売を記念し、本人が登壇する発売記念イベントの開催も決定した。会場は東京・池袋のHMVエソラ池袋で、日時は2026年3月28日の13時から。発売直後のタイミングで直接交流できる貴重な機会であり、当日はカレンダーを直接受け取れるほか、イベント限定の特典企画も実施予定だ。イベントの予約期間は3月7日の13時から3月22日の22時までとなる。