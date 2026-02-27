 現役法学部生・いろは、6名のカメラマンが収めた“純粋な素顔”の数々！20歳の節目にデジタル写真集発売 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
現役法学部生・いろは、6名のカメラマンが収めた“純粋な素顔”の数々！20歳の節目にデジタル写真集発売

Photo：Micchii
  • Photo：Micchii
  • 電子書籍限定写真集『誰も知らない いろは』（C）ジーオーティー
  • Photo：aika
  • Photo：ましゅー。
  • Photo：晴知花
  • Photo：石橋純
  • Photo：山﨑優祐
  • 電子書籍限定写真集『誰も知らない いろは』（C）ジーオーティー

　27日、法学部生グラビアアイドル・いろはの電子写真集『誰も知らない いろは』（ジーオーティー）が、DMMブックスにて先行配信がスタートした。

電子書籍限定写真集『誰も知らない いろは』（C）ジーオーティー

　いろはは、2025年12月1日発売の『週刊プレイボーイ50号』（集英社）でデビューし、「法学部に通う19歳の超新星」というキャッチコピーのもと注目を集めた。同作は、二十歳の節目に、一人の女性としての「純粋な素顔」を多角的に切り取った188ページに及ぶ電子写真集となっている。

Photo：aika
Photo：ましゅー。
Photo：晴知花

　最大の特徴は、aika、Micchii、ましゅー。、晴知花、石橋純、山﨑優祐という、ジャンルの垣根を超えて活躍する6名のフォトグラファーが参加している点だ。「被写体・いろは」をそれぞれの視点で解釈し、一つの作品として編み上げている。

Photo：石橋純
Photo：山﨑優祐

　収録された写真には、光の差し込む部屋で無防備でキュートな笑顔を見せるカットから、法学部生らしい知的な佇まいを捉えた端正な一枚、そして影を帯びた静かで大人びた表情まで、異なるテーマで撮影された姿が並ぶ。まさに「誰も知らない」多面性が一冊に凝縮されている。

　188ページのボリュームで、B95 W56 H88というプロポーションを、各カメラマンの視点からアーティスティックに表現した。また、購入者限定の特典として、本編には収まりきらなかった素顔を覗ける約30分の「特典動画」が収録されている。

電子書籍限定写真集『誰も知らない いろは』（C）ジーオーティー

　現在、DMMブックスでは先行配信を記念したスペシャルキャンペーンを実施中だ。発売から2週間以内の購入者を対象に、抽選でサイン入りチェキがプレゼントされる。


