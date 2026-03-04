京都・宇治の老舗茶舗が「さくら抹茶」の華やかなスイーツを4日より販売！ | RBB TODAY

京都宇治の老舗茶舗・伊藤久右衛門は「さくら抹茶パフェ」「源氏物語 さくら抹茶スイーツプレート」を4日から販売する。

春限定の「さくら抹茶パフェ」は、抹茶餡をしのばせたさくらきんとんを中心に、さくら色の白玉、さくら餡、さくらクラッシュゼリー、さくら色の寒天、さくらアイスを使用し、華やかな春を表現。クラッシュゼリーの下にはライスパフを敷き、自家製の抹茶ゼリー、抹茶蜜など、お茶屋ならではの具材で宇治抹茶の魅力を詰め込んだ。

また、季節限定の「さくら抹茶だいふく」「さくらアイスクリーム」に、人気の定番スイーツ「宇治抹茶チーズケーキ」「宇治抹茶生チョコレート」「宇治ほうじ茶生チョコレート」「宇治抹茶アイスクリーム」「宇治抹茶ロールケーキ」、そして「ミニパフェ」を一度に楽しめる春限定のスイーツプレートが源氏物語仕様で登場した。ミニパフェには桜色の白玉を、宇治抹茶チーズケーキには桜の塩漬けをあしらっている。

源氏物語 さくら抹茶スイーツプレート 単品1,690円(税込)、お茶セット2,190円(税込)

「さくら抹茶パフェ」の価格は単品1,390円、お茶セット1,890円、さくら茶会2,090円。取扱い店舗は宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店。「源氏物語 さくら抹茶スイーツプレート」の提供価格は単品1,690円、お茶セット2,190円。取扱い店舗は宇治本店・JR宇治駅前店。