ちーまき、沖縄舞台に“秘密の逃避行”をテーマにしたグラビア披露！ | RBB TODAY

 ちーまき、沖縄舞台に"秘密の逃避行"をテーマにしたグラビア披露！
ちーまき、沖縄舞台に"秘密の逃避行"をテーマにしたグラビア披露！

ちーまき（撮影／中山雅文 ヘアメイク／小笠原菜瑠 スタイリング／米丸友子 撮影協力／クリスタルヴィラ南城）
　3日発売の『週刊SPA!』3月10日号（扶桑社）にグラビアアイドルのちーまきが登場。表紙＆巻頭グラビアを飾った。


　ちーまきは週刊SPA!で雑誌初表紙を飾った経緯があり、今回再登場。「秘密の逃避行」をテーマに沖縄で撮影が行われた。大人になったちーまきが脱ぎかけのギンガムチェックワンピースや谷間を強調したデザインの白水着など開放的な姿を披露している。

ちーまき（撮影／中山雅文 ヘアメイク／小笠原菜瑠 スタイリング／米丸友子 撮影協力／クリスタルヴィラ南城）

　ちーまきは2005年、福井県生まれ。下着のPR案件がきっかけで高校を退学処分となり話題になった。18歳でグラビアデビューし各誌で活躍中。20歳になりグラビアでも大人の魅力を発信している。1st写真集「ハニーバニー」が幻冬舎から発売中だ。

　また、同号では山田かなのグラビアも収録。『グラビアン魂』で山田かなの魅力を語っているうちに、なぜか出演者2人が“恋敵”という設定になってしまう。憂いげな視線とニットワンピースから下着を見せる背徳的なカットが見どころだ。

山田かな（撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／新井祐美子 スタイリング／富田育子）

　山田かなは千葉県生まれ。高校卒業後、会社員、グラドル、現役大学生グラドルと、豊富なキャリアを積んできた。大人っぽい、色っぽい、艶っぽいなどと言い換えられる「雰囲気」のあるタイプだ。

山田かな（撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／新井祐美子 スタイリング／富田育子）

　さらに「美女検索」のコーナーには櫻井ももが登場。グラビア界を担う次世代スターを発掘していく同コーナーで、現役アイドルでセクシーさの追求にも余念がない櫻井ももが妖艶に輝いている。レースランジェリーからのぞく丸みある柔肌と生活感ある背景が対照的で、視線を引きつけるカットに仕上がっている。

桜井もも（メイビーME）（撮影／武田敏将 ヘアメイク／mahiro スタイリング／鮎川恵子）

　櫻井ももは2001年、東京都生まれ。2024年、アイドルグループ「メイビーME」のメンバーとして活動を開始。ピンク色担当だ。

桜井もも（メイビーME）（撮影／武田敏将 ヘアメイク／mahiro スタイリング／鮎川恵子）

《アルファ村上》

