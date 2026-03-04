スピードスケート・髙木美帆、現役引退を表明！ | RBB TODAY

4日、スピードスケートの髙木美帆が自身のInstagramを更新し、現役引退を表明した。

この日、髙木は「競技人生の進退に関わること」と題し、「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします」とつづり、現役引退の意向を明かした。続けて「これからのことや細かいことは、帰国してから改めて公式の場をお借りしてお話しできたらなと思っています。」とも記している。

引退表明の理由については、「このタイミングでのご報告の理由…もし最後になるならば、私のスケート人生の一区切りとなる瞬間をここまで応援してくださった皆さんとともに迎えたい。と考えたからです。」と説明。応援するファンに向け、「たとえ現地にいなくても、画面の向こうからでも、皆さんの応援はいつも私の支えです。」と感謝を伝えた。

さらに、「このスケート大国オランダで、スケート史上最古の大会、世界オールラウンド選手権が開催されることを心から嬉しく思いますし、あの大歓声の中滑れることをとても楽しみにしています。残りの期間も変わらずに、スケートに向き合い続け、高みへ挑みにいきます」と締めくくった。

この投稿にファンからは、「ラスト駆け抜けてください、見守ります」「画面越しに精一杯応援します」「美帆さんの滑りが大好きです」といった声が寄せられている。

※スピードスケート・髙木美帆が現役引退を表明した投稿（髙木美帆公式インスタグラムより）