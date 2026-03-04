“投手”大谷翔平の球は「打てなくはない」　オリックス、ソフトバンクでも活躍のイ・デホ氏の大谷評 | RBB TODAY

「200年、300年経っても現れるかどうかくらいの選手だ」

NPBでも活躍した韓国の大砲、イ・デホ氏による大谷評である。

【写真】夫は大谷と因縁…“韓国のイチロー”が誇る「美しすぎる妹」

かつてオリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークスなどでプレーした元プロ野球選手、イ・デホ氏が、“野球の天才”と称される大谷翔平を評価した。

3月3日放送の韓国JTBCのバラエティ番組『一人ではできない』にゲスト出演したイ・デホ氏は、格闘家の秋山成勲、タレントのチョン・ヒョンムらと“肉食べ尽くしツアー”に挑戦した。

番組内でイ・デホ氏は、間もなく開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で中継を担当することになったと明かし、大谷翔平、山本由伸、イ・ジョンフらメジャーリーガーも多数出場する今大会への期待を語った。

その流れで、日本時代に大谷を間近で見た記憶も振り返った。イ・デホ氏は「僕が日本に行った最初の年、大谷は新人だった。オールスター戦で一緒に出場したのだが、勝負というより楽しむ雰囲気だったのに、自分のルーティン通りにランニングをすべてこなしていた」と、徹底した自己管理の姿勢が印象に残っていると語った。

（写真提供＝OSEN）福岡ソフトバンクホークス時代のイ・デホ氏

（写真提供＝OSEN）北海道日本ハムファイターズ時代の大谷翔平

その後、大谷は世界的なスーパースターとなった。チョン・ヒョンムが「大谷は100年経っても出てこない選手だと言われている」と話すと、イ・デホ氏は「100年じゃない。200年、300年経っても出てこない」と断言した。

続いてチョン・ヒョンムから「全盛期に大谷と対戦していたらどうだったと思うか」と問われると、イ・デホ氏は「でも打てない球ではない」ときっぱり。さらに「もちろん素晴らしい球を投げる投手だが、人間が打てない球というものはないと思う。アメリカで10勝を挙げたすごい投手ではあるが、だからといって30勝した投手ではないだろう」と付け加えた。

■【ドジャースユニで“だっちゅーの”】韓国チアの肉体

■「日本野球より韓国野球のほうがおもしろい！」“甲子園審判”の日本人ファンに密着

■【写真】イチロー大激怒の韓国の“マウンド国旗立て”、張本人が語る真実