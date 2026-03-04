女性が運転する韓国タクシーで男性客が裸に…車内のドライブレコーダーに映ったわいせつ行為 | RBB TODAY

韓国の番組が、タクシーで起きた衝撃的な事件を取り上げる。

3月4日、韓国で放送されるJTBC『ハン・ムンチョルのブラックボックス・レビュー』（原題）では、深夜のタクシーのなかで起きた泥酔客によるわいせつ行為に焦点を当てる。

【画像】“公然わいせつ罪”で告発…韓国歌手の過激ダンス

公開されたタクシー内のドライブレコーダーの映像には、女性運転手が走らせていたタクシーの後部座席で、30代の男性客が上も下も服を脱いだ状態でわいせつ行為に及ぶ場面が捉えられた。

これを見た女優チョン・ヘソンは「鳥肌が立つ」と言葉を失い、女優ハン・ボルムも「本当に最悪だ」と激しい怒りを露わにした。

番組スタッフは、被害に遭ったタクシー運転手に会い、凄惨だった当時の状況を聞く。彼女は、「泥酔客が乗車したときから異様な気配を感じた」「執拗に性的な話をしてきた」と伝える。

運転手が困る反応を楽しんでいるかのような泥酔客の態度に、降りるように要求したが、乗客は運転を続けろと居座り、振り返った瞬間、乗客が全裸だったと明かし、衝撃を加えた。

（写真＝JTBC）2枚目左：チョン・ヘソン

これに対し、被害を受けた運転手は直ちに警察に通報し、乗客は現行犯逮捕された。調査の結果、この泥酔客には、過去に同様の前科があったにも関わらず、身体接触およびわいせつ行為に関する強制わいせつ罪での公訴が棄却されたという事実が判明すると、スタジオは騒然とする。

運転手は、「事件後、ハンドルを握ることさえ苦痛だ」とトラウマを訴える。ハン・ムンチョル弁護士は、「公然わいせつ罪の法定最高刑は懲役1年」と現行の処罰水準の限界を指摘する一方で、「前科と状況を考慮すれば実刑の可能性もある」と厳罰の必要性を強調する。

なお、JTBC『ハン・ムンチョルのブラックボックス・レビュー』は3月4日20時50分に韓国で放送予定だ。

（記事提供＝OSEN）

