日向坂46・河田陽菜、2nd写真集よりキュートな“キス顔”ショット公開！ | RBB TODAY

11月11日発売の日向坂46・河田陽菜の『2nd写真集』（白夜書房）より、第8弾となる新たな先行カットが公開された。

今回公開されたのは、デンマークのメン島で見つけたというキスマーク形のモニュメントとの一枚。赤いワンピース姿の河田が、モニュメントに顔を寄せて“キス顔”を披露している。かつてメンバーから「キス魔」と呼ばれていた彼女の初期のエピソードを彷彿とさせる、ファンにとっては“エモい”気持ちになるショットだ。

同写真集は、全編をデンマークのコペンハーゲンで撮り下ろし。世界最古の遊園地「Bakken」ではしゃいだり、ご当地ビールを楽しんだりと、本人のリクエストも反映されている。無防備な笑顔から、デビュー当初は想像できなかった大人びた表情まで、河田の“今”の魅力が詰まった一冊となっている。