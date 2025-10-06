 日向坂46・河田陽菜、2nd写真集よりキュートな“キス顔”ショット公開！ | RBB TODAY
日向坂46・河田陽菜、2nd写真集よりキュートな“キス顔”ショット公開！

日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房
　11月11日発売の日向坂46・河田陽菜の『2nd写真集』（白夜書房）より、第8弾となる新たな先行カットが公開された。

　今回公開されたのは、デンマークのメン島で見つけたというキスマーク形のモニュメントとの一枚。赤いワンピース姿の河田が、モニュメントに顔を寄せて“キス顔”を披露している。かつてメンバーから「キス魔」と呼ばれていた彼女の初期のエピソードを彷彿とさせる、ファンにとっては“エモい”気持ちになるショットだ。

　同写真集は、全編をデンマークのコペンハーゲンで撮り下ろし。世界最古の遊園地「Bakken」ではしゃいだり、ご当地ビールを楽しんだりと、本人のリクエストも反映されている。無防備な笑顔から、デビュー当初は想像できなかった大人びた表情まで、河田の“今”の魅力が詰まった一冊となっている。


《アルファ村上》

