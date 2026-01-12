日本国籍を捨て韓国人になった歌手、5回退学になったと告白…「小卒」という言葉に周囲驚愕 | RBB TODAY

歌手カンナムが、退学になったと告白した。

去る1月11日、韓国で放送されたバラエティ番組のMBC『極限84』（原題）第7話では、北極にたどり着いたなか、“極限クルー”は参加者とともにラッセル氷河ツアーに乗り出した。

北極マラソンの15キロ地点で見えるラッセル氷河。同日、主催側はランナーたちのためにラッセル氷河ツアーを行った。

漫画家のキアン84は、「主催側に氷河を見せると言われた。いったい氷河はどこにあるのだろう」として、「楊平（ヤンピョン）に来た感じだった。氷河があるというが、どこにあるのだろうかと思った」と期待感を示した。

ほかのランナーたちの後を追ってバスに乗った“極限クルー”は、ガイドの説明をじっくり聞き始めた。すべての説明が終わり、キアン84は「何だって？」とカンナムに尋ね、カンナムは「聞き取れなかった」と答えた。

（写真提供＝OSEN）カンナム

すると、キアン84は「インターナショナルスクールに通っていなかったか」と戸惑った。続けて、「ハワイで韓国語を学んだ」というカンナムに、「ハワイでなぜ韓国語を学ぶのか。学校で授業を受けなかったのか」と問い返した。

カンナムは、「だから退学させられたんだ。勉強ができなくて5回退学になった」として、「俺は小卒だ。卒業証書がない」と告白した。

（写真＝MBC）2枚目：左からカンナム、キアン84

これに驚いたキアン84は、「小卒なの？」と話し続けることができなかった。

◇カンナム プロフィール

1987年3月23日生まれ、日本名は滑川康男。母が韓国人、父が日本人。2011年にアイドルグループ「M.I.B」の一員として韓国デビュー。日本国籍でも流暢な韓国語や韓国愛で人気に。2019年10月には元スピードスケート韓国代表イ・サンファと結婚。式ではイ・サンファのライバルで親友でもあった小平奈緒が、韓国語で祝福メッセージを送った。2021年10月にはユーチューブで「カンナムが日本国籍を放棄します」という動画を公開。同年12月に韓国への帰化試験合格を伝えた。

