歌手IU、公開恋愛中の俳優と“リンクコーデ”？ファンの質問に自ら答える姿が「彼女らしい」と話題 | RBB TODAY

歌手IUが、恋人で俳優のイ・ジョンソクとの“シミラールック疑惑”について言及した。

最近、ネットを中心にIUとイ・ジョンソクが似たデザインの衣装を着用した姿が捉えられ、話題になった。

【画像】IU、イ・ジョンソクと2SHOT

2人がラグジュアリーブランド「BALENCIAGA（バレンシアガ）」の約300万ウォン（約30万円）台のジップアップパーカーを着ているように見えたからだ。

このファッションは、IUの場合、1月5日に女優イ・ヨンがSNSに投稿した写真を通じて、イ・ジョンソクは8日に女優リュ・ヘヨンのYouTubeチャンネルの動画でそれぞれ捉えられた。

（写真提供＝OSEN）左からIU、イ・ジョンソク

公開恋愛中の2人の「同じようで違う」スタイルに自然とシミラールックの推測が続いた。

これに対し、あるファンがIUとのチャットプラットフォームに関連する写真を共有し、悲しい気持ちを表すと、IUは「違う服だけど…？」という短いコメントで疑惑を一蹴した。自分で釈明したIUに「IUらしい」という反応が続いている。

なお、IUは来る4月に韓国で放送予定のMBCドラマ『パーフェクト・クラウン』（原題）で視聴者の前に登場する。イ・ジョンソクは、Disney+オリジナルドラマ『再婚承認を要求します』に出演する。

（記事提供＝OSEN）

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。本名イ・ジウン。韓国・ソウル出身。2008年9月にソロ歌手としてデビューした。芸名のIU（アイユー）は“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽で1つになる」という意味が込められている。女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優業も並行。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～』『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』『ホテルデルーナ～月明かりの恋人～』などで主演を務めた。2022年12月、俳優イ・ジョンソクと交際中であることを認めた。

■【写真】IUの“生足美脚”

■【画像】10年越しの片想い成就？イ・ジョンソクとIU

■【写真】IUの“キスマーク投稿”