櫻坂46・山﨑天、NYロケで渡辺直美と初対面！『ViVi』オフショ動画でお互いの印象告白 | RBB TODAY

10日、ファッション誌『ViVi』（講談社）YouTubeチャンネルが公開した動画に櫻坂46・山﨑天と渡辺直美が出演。初対面した際のお互いの印象について明かした。

同動画では、櫻坂46・山﨑天と渡辺直美が表紙を飾った同誌1月号のニューヨークでの撮影風景が映し出されている。動画は、地下鉄での櫻坂46・山﨑天のソロ撮影シーンからスタート。山﨑はコーデを紹介しながら「フレアパンツです！」とコメントし、「めっちゃ脚長効果がありますね！」とファッションのポイントを明かした。さらに、駅の雰囲気に「スパイダーマンが来てくれそうな感じ」などと語りながら、駅のホームや通路、車内などでポージングを決めた。

動画の後半では渡辺直美とついに合流。今回、初対面となった二人だが、初対面とは思えないほど息ぴったりな様子で、真っ赤なリンクコーデではしゃぎながら寄り添うショットやクールなショットなど、二人でポーズを決めながら撮影に臨んだ。スタッフから「うまいな～！2人して」と声が上がる場面もあり、コンビネーションの良さが際立っていた。

続く交差点での撮影では、渡辺と山﨑のトークシーンも収められている。渡辺が山﨑に「天ちゃんは時差ぼけ大丈夫？」と気遣うと、山﨑は1泊のNYロケであることを明かし「時差ぼけする間もなく」と笑顔。渡辺も「大変！今日の夜出発なんでしょ？」と言うと、山﨑は「そうなんですよ！向こうの朝4時に着きます」と明かし、渡辺を驚かせていた。

さらに渡辺が「こうやって海外で撮影とかってあるんですか？」と尋ねると、山﨑は「初めてです！」と返答。続けて山﨑は「念願の（海外ロケ）。しかも直美さんと。嬉しい」と思いを明かすと、渡辺も「こちらこそ嬉しいよ！天ちゃんのバイブス最高！ぶち上げ！」とハイテンションで応じた。

スタッフからお互いに「会う前はどんな印象でしたか？」と尋ねられると、渡辺は山﨑に対し「アイドルっていうのもあるから、（大人しい）イメージかと思ったら、元気いっぱいで！撮影も楽しくできて、印象はだいぶ違いました！」と明かした。一方の山﨑は、渡辺に対して「テレビで観ていたまんまの直美さんがいるなって感じです！めっちゃ楽しい！」とコメントした。

今回、ニューヨークに来たのは初だという山﨑。スタッフから山﨑に「ここだけ行ってほしい」という場所はあるか尋ねられると、渡辺は「ドーバーストリート」をおすすめ。渡辺は「いろんなNYのザ・今のファッションみたいなのがめっちゃセレクトされているから、そこに行ってほしい！」とコメント。すると山﨑も「行きたいー！」と語った。

最後は、渡辺がウサギの耳、山﨑が王冠をつけ、街中のさまざまな場所で撮影に臨んだ二人。終始、笑顔があふれる撮影となった。

※【山﨑天＆渡辺直美】NYで大爆笑！楽しすぎた撮影裏側ぜんぶ見せます【後編】（ViVi公式YouTubeチャンネルより）