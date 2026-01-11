 「あまりプライベートのことは書かないようにしてるのですが」新川優愛、バーミヤンでのほっこりエピソード公開 | RBB TODAY
ホーム エンタメ ブログ 記事

「あまりプライベートのことは書かないようにしてるのですが」新川優愛、バーミヤンでのほっこりエピソード公開

エンタメ ブログ
新川優愛【撮影：こじへい】
　女優の新川優愛が10日、自身のXを更新。中華ファミリーレストラン「バーミヤン」での心温まる出来事を明かした。

　新川はXの投稿で、2歳の自身の子どもを連れてバーミヤンを訪れた際のエピソードを披露。入店直後に子どもがぐずり始めたことで「今日大変な日かなぁ」と身構えていたという新川だったが、「隣にいたおじいさまとおばあさまがずっとご飯を食べるのを見守っていてくれて、一口食べる度に「ナイス！」「グー」って言って」と声をかけ、笑いかけてくれたという。さらに夫婦は自身の孫の話も聞かせるなど、終始和ませてくれたそうで、新川は「そのおかげでしっかりご飯も食べられて、涙が出そうになりました」とつづった。直接は届かないかもしれないと前置きしながらも、「本当にありがとうございました！！！」と感謝の思いを記している。

　続くポストで新川は「あまりプライベートのことは書かないようにしてるのですが、どうしても書きたくて書いてしまいました。 このほかほかな気持ちを、明日から連鎖させていただきたい」と思いを明かした。

　この投稿にファンからは「めっちゃほっこりした」「優しい世界すぎる」「こういう世の中が良い」といった声が寄せられている。

　新川は2019年8月に9歳年上のロケバス運転手の一般男性と結婚。2023年5月10日に第一子の出産を報告している。


《平木昌宏》

