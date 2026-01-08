 櫻坂46・田村保乃＆山下瞳月、“関西出身コンビ”で陶芸体験に挑戦！自身の予想以上の出来栄えに驚き | RBB TODAY
櫻坂46・田村保乃＆山下瞳月、“関西出身コンビ”で陶芸体験に挑戦！自身の予想以上の出来栄えに驚き

櫻坂46
　6日、櫻坂46の公式YouTubeチャンネル『櫻坂チャンネル』が更新され、二期生の田村保乃と三期生の山下瞳月の京都旅行の模様が公開された。

　この日、「【京都】関西出身コンビが京都で陶芸体験！嵐山でお散歩&足湯も満喫！【観光】」と題された動画が投稿された。大阪府出身の田村、京都府出身の山下と「関西出身コンビ」である2人が京都の嵐山周辺を満喫する姿が映し出された。

　動画の冒頭、京都駅に登場した2人。今回の企画は、以前アンケートで田村が「京都で陶芸がしたい」と希望したことから実現したという。まずは陶芸工房へ向かい、電動ろくろを使った陶芸に挑戦。悪戦苦闘しながらも、なんとか完成までこぎつけた。しかし、山下の完成した作品をろくろから糸で切り離す際、工房の先生が作業に失敗してしまい作品が飛んでいってしまうハプニングも。山下はもう一度作り直すという展開となった。

　その後、嵐山エリアへ移動した2人は、桂川沿いを散策しながら食べ歩きを堪能。可愛らしいくまキャラクターのカステラや、マカロンソフトなどを購入。ランチでは、和牛の上にイクラをトッピングするという豪華な丼を前に、「輝いてる！」と大興奮。一口食べた田村は、あまりの美味しさに「ホンマにとろける……言葉じゃ表わされへん」と感動する様子を見せた。

　旅の最後は「足湯」でリラックスタイム。ここで山下が、実はロケに対して極度に緊張していたことを告白。「マジでここだけの話ですけど、服とか靴とか全部買いました。今日、全部新品できました。」と明かすと、田村は「よかった陶芸で汚れへんくて……」と安堵し、笑いを誘った。山下は「実際行ってみたら気にせず楽しく喋れたので、またプライベートで誘いたいなって思いました」と笑顔で応えていた。

　動画の終盤には、焼成と色付けを終えた陶芸作品を披露する場面もあった。2人の作品はきれいに仕上がっており、山下は「すごい」「めっちゃいいですね」と絶賛。田村も自身の予想以上の出来栄えに驚きながら「てか待って。こんな上手くできてたっけ？ めっちゃ修正してもらったんちゃうってくらい」と笑顔を見せていた。

《平木昌宏》

