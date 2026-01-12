G-DRAGON、過去に熱愛説浮上したBLACKPINK・ジェニーの動画に「いいね！」…ファンが注目 | RBB TODAY

ボーイズグループBIGBANGのG-DRAGONが、ガールズグループBLACKPINKのジェニーの動画に「いいね！」を押して取り消した様子が捉えられ、ネット上で話題になっている。2人は過去に何度も熱愛説が浮上したが, 公式に熱愛を認めたことはない。

去る1月11日、「ゴールデンディスク」の公式SNSアカウントには、ジェニーが10日に台湾・台北ドームで披露したステージの動画が短く編集され、公開された。

G-DRAGONは、この動画に「いいね！」を押してから取り消した。その後、投稿には「GDが『いいね！』を押した」「なぜ『いいね！』を押したのだろう」と、各国のファンのコメントがついた。

現在、G-DRAGONが残した「いいね！」の痕跡は、コメントを通じてのみわかる。

（写真＝「ゴールデンディスクアワード」Instagram）

2人は過去にYGエンターテインメントに所属しており、数回熱愛説が浮上したが、所属事務所は「プライベートなことなので、確認できない」と公式に認めたことはない。

なお、K-POP授賞式「第40回ゴールデンディスクアワード」では、G-DRAGONがデジタル音源部門の大賞を、ジェニーがアーティスト部門の大賞とデジタル音源部門の本賞をそれぞれ受賞した。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。

