齋藤飛鳥、約1年ぶりに東カレ表紙登場！麻布台で“最高峰の焼肉”を堪能 | RBB TODAY

2026年1月21日に発売される東京カレンダー 2026年3月号の通常版表紙に齋藤飛鳥が登場する。

齋藤飛鳥は2025年1月号以来の表紙登場となる。27歳となり大人の余裕も出てきた齋藤を、麻布台の「YORONIKU TOKYO」の最高峰の焼肉へと招待。終始笑顔が絶えないリラックスした齋藤飛鳥の表情も見どころだ。

特別増刊の表紙は初登場のSTARGLOWが飾る。STARGLOWはBMSG主催のオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」から誕生した5人組ダンス&ボーカルグループだ。本誌発売日である1月21日にデビューシングル「Star Wish」をリリースして正式デビューする。東京カレンダーもフレッシュな5人の誌面とともに、その華々しいデビューを祝う。

また、お笑い賞レース「THE SECOND～漫才トーナメント～2024」で優勝し、エッセイを出版するなど、ユーモアと知性を併せ持つ芸人・ガクテンソクの奥田修二も登場する。今号では麻布台で暮らす「上質な男性」のストーリーを主人公として演じた。

さらに、情報番組「ZIP!」(日本テレビ)のレポーターの経験を持ち、モデルやタレントとして活躍する團遥香も誌面に登場。麻布で生まれ育ち、作曲家の祖父や建築家の父がいる、そんな生粋の麻布令嬢のリアルに迫った。

同号では麻布台ヒルズの完成で成熟期を迎えた「麻布」という街を特集する。感度の高い人々が好んで住み、そして多くのグルマンを満足させるレストランがひしめき合う街「麻布」を取り上げる。

勢いのあるレストランが集結している「麻布台」をはじめ、艶やかさと実力を兼ね備えた「西麻布」、三ツ星からおばんざい、スナックまで「食のるつぼ」と化している「麻布十番」、気鋭店が続々誕生し注目エリアの「東麻布」など、麻布の中でも各エリアの特徴にも触れながら、新旧の名店を総力取材した。さらに麻布台に住む「麻布男子」の生態や、麻布で生まれ育った「麻布令嬢」の価値観、はたまた最新のハイスペックな方々の生息地までも徹底調査した。

内容の詳細や撮影秘話などは随時、東京カレンダーの公式SNSアカウント及び東京カレンダーWEBで更新される。なお、通常版と特別増刊の違いは表紙のみで、誌面の内容は同一となる。