NiziU MAYAが絵本『まっしろなちょうちょ』発売！RIMAの反響に涙！ | RBB TODAY

NiziU MAYAが11日、都内にて自身初の描き下ろし絵本『まっしろなちょうちょ』（KADOKAWA）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

MAYAは美脚が眩しいミニスカート姿で登場し、キュートな表情とスタイルで報道陣を魅了した。

同作は、一匹のまっしろな蝶が「本当の自分の色」を探し求めて羽ばたく姿を描いた心温まる成長の物語。制作に1年ほどかかったそうで、「ついにやっと絵本が発売されたということで、私も夢のような瞬間でした」、「店頭に並んでいる様子を見て、『本当に絵本が夢に見ていた形になったのだ』と胸がいっぱいで、今は幸せでいっぱいです」と笑顔を弾けさせた。

周囲で起こった反響を尋ねられると「メンバーのRIMAが‟（同作を）初めて読む風景”を動画に撮って読んでいる姿を送ってくれたのですが、読む前からずっと泣いていて」といい「涙しながら読んでくれたのが『本当に愛だな』と感じました」、「RIMAも、私が絵本を出したことに対する喜びと絵本での感動で『ダブルで泣けた』と言ってくれて、誰かの心に届いた作品になって良かったなと思いますし、こんなに愛してくれる優しいかわいらしいメンバーに出合えてよかったです。私も泣きました」と振り返った。

注目してほしいポイントが話題にあがると、「色味もそうなのですが、言葉などにも‟MAYAが詰まった作品”になっています」といい「私がどんな人なのかを自己紹介できる作品になっていますので、みなさんぜひ、手に取って読んで頂きたいなと思っています」とメッセージを送った。

今年の目標を質問される場面もあり、「NiziUとしてももっともっと大きくなりたい1年ではあります」、「デビュー6周年目に突入したのですけれども、もっともっとメンバー1人1人の魅力が爆発する最強のグループになりたいなと思います」などと目を輝かせた。