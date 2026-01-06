日向坂46 五期生・大野愛実、「ANN0」で初の単独ラジオパーソナリティに挑戦！ | RBB TODAY

日向坂46の五期生・大野愛実が、24日放送の『オールナイトニッポン0（ZERO）』（ニッポン放送）でパーソナリティを担当することが決定した。大野が単独でラジオ番組のパーソナリティを務めるのは今回が初となる。

ニッポン放送『日向坂46・大野愛実のオールナイトニッポン0(ZERO)』

初の単独出演にあたり、大野は「ラジオに1人で出演するのは今回が初めてとなりますが、普段のライブなどでの姿とは違った一面もお見せできるよう、言葉の一つひとつを大切にお話しさせていただきます」とコメント。さらに、自身がセンターを務める新曲にも触れ、「日向坂46や大野愛実を知らない方にも、放送を通じて魅力を感じていただけるように頑張ります！ 『クリフハンガー』は“続きが気になる終わり方”という意味がある言葉なので、今回の放送も“クリフハンガー”な時間にしたいと思います」と意気込みを寄せた。

『日向坂46・大野愛実のオールナイトニッポン0（ZERO）』は、1月24日27時（25日午前3時）から、ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで放送。ラジオ・radikoでの聴取に加え、ライブ配信アプリ「17LIVE」ではスタジオの様子を映像配信するほか、放送後には同アプリ限定のアフタートークも配信予定となっている。なお、番組コーナーなどの詳細は、今後「オールナイトニッポン」公式Xにて発表される。

大野は東京都出身で18歳。2025年3月に日向坂46の五期生として加入し、1月28日発売の16thシングル「クリフハンガー」では、初選抜にしてセンターポジションを務めることが発表されている。また、昨年11月に東急歌舞伎町タワーで開催されたライブ公演「新参者 2025 LIVE at THEATER MILANO-Za」に出演するなど、グループの一員として活動の幅を広げている。