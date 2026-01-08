 日向坂46の“これから”を表現！五期生・大野愛実センターの新曲『クリフハンガー』MV公開 | RBB TODAY
日向坂46の“これから”を表現！五期生・大野愛実センターの新曲『クリフハンガー』MV公開

　8日、日向坂46の16thシングル『クリフハンガー』のミュージックビデオが公開され、先行配信もスタートした。

　1月28日発売の同作は、表題曲に初参加となる五期生を含む、二期生から五期生までの計14名を選抜。センターは五期生の大野愛実が務めており、日向坂46のシングル表題曲で五期生がセンターに立つのは今回が初めてとなる。

　MVは、これまでの葛藤を描きつつ、新たな未来をつかみ取ろうとする日向坂46の“これから”を表現。大野を中心に、ラストに向けて表情の熱量が一気に高まっていく終盤のシーンが印象的な仕上がりだ。

　同作は初回仕様限定盤TYPE-A、B、C、Dの4形態と通常盤で発売。初回仕様限定盤のBlu-rayには、「日向坂46 ARENA TOUR 2025『MONSTER GROOVE』～Director's Cut Collections～」の前編・中編・後編がそれぞれ収録され、TYPE-Dには「ひなたの裏側～the other side of HINATA～」が収められる。

　カップリング曲は共通で『君と生きる』が収録されるほか、TYPE-Aには『好きになるクレッシェンド』、TYPE-Bには『Surf's up girl』、TYPE-Cには『涙目の太陽』、TYPE-Dには『恋と慣性の法則』、通常盤には『Second Jump』がそれぞれ収録される。

日向坂46『クリフハンガー』MUSIC VIDEO


