賀喜遥香、カウンター越しの女性シェフの姿に新たな気付き！東カレで思わず本音 | RBB TODAY

10日、雑誌『東京カレンダー』の公式サイトで、乃木坂46・賀喜遥香のインタビューの一部が公開された。
公開されたのは、昨年11月21日発売の『東京カレンダー』2026年1月号に掲載されたインタビューの抜粋。同号では「2025年に注目を集めた新店」をテーマに、2025年に活躍した著名人がナビゲーターを務める特集が組まれている。
インタビューで賀喜は、全国ツアーで座長を務め、表題曲センターとしてもグループをけん引した一年を振り返りつつ、カウンターフレンチでゲストをもてなす女性シェフの仕事ぶりから得た気づきを語った。先輩メンバーの存在を意識し、自分と比べてしまっていたという本音や、シェフの姿に触れたことで生まれた心境の変化などが紹介されている。
※乃木坂46・賀喜遥香のインタビュー（『東京カレンダー』公式サイトより）
