あいみょん、SNS拡散のフェイク画像に苦言！「きもすぎ　まあほとんど実際とデカさ変わらんけどな」 | RBB TODAY

2日、シンガーソングライターのあいみょんが自身の公式Xを更新し、SNS上で拡散されている自身のAI生成画像について言及した。

問題となっていたのは、自身の画像を加工し、胸元が露わになった服装で写っている画像だ。この件について、あいみょんは投稿で、「私が乳出してるみたいな画像めっちゃ出回ってるけどAIやで、きもすぎ」と綴り、ネット上で出回っている画像がAIによって生成された偽物であると伝え、注意を呼びかけた。

一方で、続けて「まあほとんど実際とデカさ変わらんけどな」とユーモアを交えてコメント。この投稿に対し、ファンからは「まじそれー、出回ってるのみるよ。 ホントやめて欲しいよね」「まさにその通りです」といった共感やAI悪用への批判の声のほか、後半のコメントに対して「その返しはさすが（笑）」「最後の一言はさすがに笑ったわ」「ちゃんと注意しつつ笑いにするところ、ほんと上手いわ」といった声が寄せられている。