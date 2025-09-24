日向坂46・河田陽菜と“遊園地デート”へ！ロマンチックな先行カットが公開 | RBB TODAY

日向坂46・河田陽菜＆松田好花、プールで陽だまりのような笑顔！「B.L.T.7月号」表紙公開 | RBB TODAY
日向坂46の河田陽菜と松田好花が「B.L.T.7月号」の表紙に登場。プールで楽しむ二人の笑顔が印象的で、対談ではグループの変化について語っている。
日向坂46・河田陽菜、バイト不合格が人生の分岐点「バイトに受かってたら…」 | RBB TODAY
日向坂46・河田陽菜が、4日放送の『ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！』（TOKYO FM）で、アイドル人生の分岐点を語った。
11月11日に日向坂46河田陽菜『2nd写真集（タイトル未定）』（竹書房）より、先行カット第6弾が公開された。
同作の舞台は、美しい街並みと高い幸福度で知られるデンマークのコペンハーゲン。北欧の地を旅する中で見せる、飾らない笑顔やリラックスした素顔はもちろん、デビュー当時からは想像できないほど大人びた、ドキッとするような表情まで。河田の“今”を余すところなく捉えた一冊だ。
先行カット第6弾では、コペンハーゲンを代表する遊園地「チボリ公園」でのショットが公開された。河田はロングフライトでデンマークに到着した直後の撮影にもかかわらず、「行ってみたいです！」と元気いっぱいに夜の遊園地へ。時間が経つにつれて園内はライトアップでロマンチックな雰囲気に。「キリンのメリーゴーランド、可愛い」とはしゃぐキュートな表情を見せ、まるでデート気分に浸っているかのようなシチュエーションとなっている。