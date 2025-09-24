 日向坂46・河田陽菜と“遊園地デート”へ！ロマンチックな先行カットが公開 | RBB TODAY
日向坂46・河田陽菜と“遊園地デート”へ！ロマンチックな先行カットが公開

日向坂46・河田陽菜『2nd写真集』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房
　11月11日に日向坂46河田陽菜『2nd写真集（タイトル未定）』（竹書房）より、先行カット第6弾が公開された。

　同作の舞台は、美しい街並みと高い幸福度で知られるデンマークのコペンハーゲン。北欧の地を旅する中で見せる、飾らない笑顔やリラックスした素顔はもちろん、デビュー当時からは想像できないほど大人びた、ドキッとするような表情まで。河田の“今”を余すところなく捉えた一冊だ。

日向坂46・河田陽菜『2nd写真集』撮影／SAKAI DE JUN（C）竹書房

　先行カット第6弾では、コペンハーゲンを代表する遊園地「チボリ公園」でのショットが公開された。河田はロングフライトでデンマークに到着した直後の撮影にもかかわらず、「行ってみたいです！」と元気いっぱいに夜の遊園地へ。時間が経つにつれて園内はライトアップでロマンチックな雰囲気に。「キリンのメリーゴーランド、可愛い」とはしゃぐキュートな表情を見せ、まるでデート気分に浸っているかのようなシチュエーションとなっている。


《アルファ村上》

