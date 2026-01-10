モーニング娘。牧野真莉愛、夕景を背にしたセクシーな水着姿！最新写真集の先行カット公開 | RBB TODAY

2月2日、モーニング娘。のサブリーダー・牧野真莉愛の最新写真集（ワニブックス）が発売される。今回、新たな先行カットが公開された。
今回公開されたのは、パースの夕景を背にした水着姿のカットと、約120年以上の歴史を誇る王立劇場で撮影したドレス姿のカット。ロケーションの魅力とともに、牧野の存在感とスタイルが際立つ仕上がりとなっている。
同作の撮影はオーストラリア・パースで行われた。写真集のテーマは「25歳のこたえ」。パースを舞台に、少女でも大人でもない“いま”の牧野真莉愛を写し取った一冊となっている。
