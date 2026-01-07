磯山さやか、デビュー25周年写真集が重版決定！魅惑的なボディラインを捉えた新規カット公開 | RBB TODAY

2025年10月22日に発売された磯山さやかのデビュー25周年写真集『余韻』（講談社）の重版が決定した。今回、新規カット2枚が公開された。
同作ではオーストラリア・ケアンズを舞台に、笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露。今回公開されたのは、ケアンズの夕暮れのビーチで撮影されたショット。黄昏時の光を受けて、魅惑的なボディラインが浮かび上がる印象的な一枚だ。もう一枚はケアンズの市場で、テーブル越しに撮られたショットとなっている。
磯山は茨城県出身の42歳。2000年にデビュー。グラビアで人気に火が付き、バラエティやドラマで活躍する一方、プロ野球などスポーツ番組のMCも務めるなど、マルチに才能を発揮。1月8日よる11時59分スタートのドラマ『身代金は誘拐です』(読売テレビ・日本テレビ系)に出演する。YouTube『いそちゃんねる』では、写真集『余韻』のメイキングも公開している。
磯山さやかの“41歳とは思えない”水着姿も収録！デビュー25周年記念写真集が発売決定 | RBB TODAY
磯山さやかのデビュー25周年記念写真集がオーストラリアで撮影され、笑顔や艶やかな姿を収めて10月に発売される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/08/234689.html?from=image-page-title続きを読む »
磯山さやか、美バストにフルーツ乗せた“アドリブ”ショット披露！ | RBB TODAY
磯山さやかのデビュー25周年記念写真集『余韻』が10月に発売され、ケアンズで撮影された多彩なショットと未公開カットを収録している
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/22/238423.html続きを読む »