磯山さやか、デビュー25周年写真集が重版決定！魅惑的なボディラインを捉えた新規カット公開 | RBB TODAY

2025年10月22日に発売された磯山さやかのデビュー25周年写真集『余韻』（講談社）の重版が決定した。今回、新規カット2枚が公開された。

磯山さやかデビュー25周年写真集『余韻』©須藤敬一/講談社

同作ではオーストラリア・ケアンズを舞台に、笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露。今回公開されたのは、ケアンズの夕暮れのビーチで撮影されたショット。黄昏時の光を受けて、魅惑的なボディラインが浮かび上がる印象的な一枚だ。もう一枚はケアンズの市場で、テーブル越しに撮られたショットとなっている。

磯山は茨城県出身の42歳。2000年にデビュー。グラビアで人気に火が付き、バラエティやドラマで活躍する一方、プロ野球などスポーツ番組のMCも務めるなど、マルチに才能を発揮。1月8日よる11時59分スタートのドラマ『身代金は誘拐です』(読売テレビ・日本テレビ系)に出演する。YouTube『いそちゃんねる』では、写真集『余韻』のメイキングも公開している。