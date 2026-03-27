乃木坂46・川﨑桜、フランスが舞台の1st写真集『エチュード』が発売前重版決定！ | RBB TODAY

4月14日に発売される、乃木坂46・川﨑桜の1st写真集『エチュード』（新潮社）の発売前重版が決定した。

川﨑桜1st写真集『エチュード』（撮影：須江隆治）

撮影はフランスのパリとニースで行われた。川﨑は以前からフランスへの憧れがあり、2025年に旅行で初めてパリを訪れた際、「もしも写真集を出させていただけるなら、この場所で撮影したい」と思い描いていたという。そのため、パリでの撮影が決まった時は嬉しかったと語っている。

ニースは今回初めて訪れた場所であり、パリとは異なる街の趣を感じて好きになったという。雰囲気の違う2つの街を巡ったことで、新たな自分を引き出せたのが良かったと振り返る。撮影前にはフランス映画を鑑賞し、「こういう服を着た時にはこういう女の子になりたい」とイメージを膨らませて臨んだ。1日目から5日目までの変化がわかる、映画のような一冊になっているという。

川﨑桜1st写真集『エチュード』（撮影：須江隆治）

収録する写真は1枚1枚こだわって選んだといい、「私のこだわりが詰まった、みなさんに見ていただきたい写真集ができました。この写真集が、私のことを知るきっかけになったら嬉しいです」とコメントを寄せている。

川﨑桜1st写真集『エチュード』（撮影：須江隆治）

発売に向けた企画も展開されている。全国13書店でのパネル展開催が決定し、これは「坂道グループ」のソロ写真集として最大規模となる。さらに、誕生日当日に特典が届く「お誕生日カード」企画や、自身の名前にちなんだ2店舗での「かわさき×さくら展」など、独自の施策も発表されている。また、カバーデザインの異なる楽天ブックス限定版、セブンネット限定版、Sony Music Shop限定版も発売予定だ。

川﨑は2003年4月17日生まれ、神奈川県出身。2022年に5期生として乃木坂46に加入し、同年12月には5期生楽曲「17分間」でセンターを務めた。2023年3月29日発売の32ndシングル『人は夢を二度見る』で初の表題曲選抜入りを果たし、以降も選抜メンバーとして活動を続けている。