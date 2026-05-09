一度は訪ねたい動物園・水族館！4つの新潮流をテーマに紹介 | RBB TODAY

動物園・水族館の役割が大きく変化している。

単に珍しい生きものを展示する場から、「野生を覗く」「希少種を次世代に繋ぐ」「地球環境をいのちから考える」という視点に立ち、生息環境を整える起点となる役割を担うまでになった。

9日発売の『サライ』6月号、第1部では「環境保全」「地域密着型」「日本の固有種」「動物福祉」という4つの新潮流をテーマに、一度は訪ねたい動物園・水族館を全国から取り上げる。

『サライ』 2026年 6月号（小学館）

希少種の繁殖から生息地の保全まで追究する「よこはま動物園ズーラシア」（神奈川県横浜市）、地元富山をはじめとする日本の動物を未来の市民に残し伝える「富山市ファミリーパーク」（富山県富山市）、日本の固有種に注力し研究と展示を高次元で両立させる「葛西臨海水族園」（東京都江戸川区）、動物福祉を実践し生きものの自由と個性を尊重する「愛媛県立とべ動物園」（愛媛県砥部町）の4施設を訪ね、特徴や見どころに迫る。

写真／よこはま動物園ズーラシア

葛西臨海水族園 撮影／横山新一

京都市動物園のゴリラ舎 撮影／小林禎弘

第2部では、博物学者で作家の荒俣宏、里山や琵琶湖ほかで撮影を続ける写真家の今森光彦、理学博士で霊長類研究の世界的権威として知られる山極壽一、動物展示の最先端をルポした作家の川端裕人の4人が、じっくりと歩くためのヒントを提供する。

取り上げる施設は沖縄美ら海水族館（沖縄県本部町）、滋賀県立琵琶湖博物館 水族展示室（滋賀県草津市）、京都市動物園（京都市左京区）、豊橋総合動植物公園（愛知県豊橋市）など、賢人たちが推薦する施設だ。

生きものの姿をより自然のままに見られるようになった動物園・水族館の現在地を、多角的な視点から伝える内容となっている。