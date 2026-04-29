乃木坂46・増田三莉音が体調不良で活動休止を報告「回復を優先」 | RBB TODAY

乃木坂46が4月28日に公式サイトを更新し、メンバーの増田三莉音について、体調不良により活動を休止することを発表した。
運営は公式サイト上に「増田三莉音の活動休止に関するお知らせ」を公開。増田について「体調不良が続いており」と説明した上で、「当面の間は乃木坂46としての活動を休止し、体調の回復を優先させていただく事となりました」と報告した。
これにより、4月29日と5月2日に開催される「リアルミート＆グリート」「リアルサイン会」、5月10日と17日に開催される「オンライン ミート＆グリート」、5月19日～21日に開催される「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」を欠席するとのこと。
なお、「以降の活動については、追って公式サイトにてお知らせいたします」とし、最後には「ファンの皆様、ならびに関係者の皆様にはご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解をいただけますよう、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
お知らせにファンからは、「ゆっくり休んでまた元気な顔みせてね」「健康第一！体調最優先！」「焦らず、自分のペースでね…お大事にね」という声が集まっている。
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