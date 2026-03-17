乃木坂46・井上和、大好きなボカロを再び熱唱！MTV特番の独占放送が決定 | RBB TODAY

4月29日、乃木坂46の井上和が一人のアーティストとしてボーカロイド（以下、ボカロ）楽曲を歌唱する特別番組『Nagi Inoue （Nogizaka46）meets VOCALOID MUSIC -Special Live & Document-』が、世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・チャンネル「MTV」にて放送される。

乃木坂46の5期生メンバーである井上は、幼少期からボカロ文化に親しんできた。2025年の音楽アワード「MTV VMAJ」ではボカロ楽曲の受賞作品である「リレイアウター」を歌唱しており、本番組では改めて一人のアーティストとしてボカロ楽曲を歌唱する姿をMTV独占でオンエアする。

MTV『Nagi Inoue （Nogizaka46）meets VOCALOID MUSIC -Special Live & Document-』撮影：稲垣謙一

また同日の20時から21時には、関連番組として乃木坂46のミュージックビデオから井上が出演している作品をフィーチャーした特集「乃木坂46 井上和 VideoSelects」も合わせて初回放送される。

今回の特番決定に際し、井上は「乃木坂46の井上和です。去年に引き続き、大好きなボーカロイド楽曲を歌わせていただけることを、とても嬉しく思います。好きなものがこうしてお仕事に繋がることは本当にありがたいですし、私はとても恵まれているなと感じています。本当にありがとうございます。私がこのボーカロイドの世界に魅せられたように、この歌唱が誰かの心に届いたら嬉しいです。よろしくお願いします」とコメントを寄せている。