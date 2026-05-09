元SKE48藤本冬香、大胆カットに挑戦した1st写真集『無防備な私』先行カット第2弾公開 | RBB TODAY

元SKE48の藤本冬香による1st写真集『無防備な私』（KADOKAWA）の先行カット第2弾と、発売直前コメントが到着した。同作は5月18日にKADOKAWAから発売される。

藤本冬香1st写真集『無防備な私』(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

藤本冬香は2018年12月31日にSKE48 9期生としてデビューし、約7年間の活動を経て2025年9月30日に卒業。現在は地元・広島を拠点にタレント活動を行い、野球関連の仕事など幅広く活動している。

写真集では、ランジェリー姿へと徐々に変化していく展開や、ストッキングを脱ぐカット、ブラ手ぶらカット、バックショットなど、これまで経験したことのないグラビアにも積極的に挑戦した内容となっている。

藤本冬香1st写真集『無防備な私』(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

藤本冬香1st写真集『無防備な私』(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

藤本冬香1st写真集『無防備な私』(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

藤本冬香1st写真集『無防備な私』(C)KADOKAWA PHOTO/田中智久

今回公開された先行カット第2弾では、ランジェリー着用でのシャワーシーン、水色ランジェリー姿での大胆なバックショット、ミントグリーンの水着、海を望むテラス席でガパオライスを食べる姿の4枚が公開された。

藤本冬香は「まもなく藤本冬香1st写真集『無防備な私』が発売となります！ 等身大の私から大人っぽい私まで、これまでにはない新しい一面を知っていただける写真集になっていると思いますので、是非たくさんの方に手に取っていただけたら嬉しいです」とコメントしている。