“極上ボディ”沢口愛華がグラビアムック表紙に！ “Iカップの超新星”山田あいら7人が誌面飾る | RBB TODAY

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“極上ボディ”沢口愛華がグラビアムック表紙に！ “Iカップの超新星”山田あいら7人が誌面飾る

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表紙・沢口愛華（撮影／藤本和典）
  • 表紙・沢口愛華（撮影／藤本和典）
  • 『PARADE』2026春号　裏表紙　相楽伊織
  • 大西桃香　撮影／HIROKAZU
  • 古畑奈和　撮影／笠井爾示
  • 奥 ゆい　撮影／佐藤佑一
  • ちーまき　撮影／石塚雅人
  • 山田あい 撮影／横山マサト
  • デジタル写真集「PARADE Digital Photobook」シリーズ『沢口愛華　私が知らない愛しい世界へ』

　グラビアムック『PARADE（パレード）』（小学館）の2026春号が11日に発売された。「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という想いのもと、2025年7月に誕生したグラビアムック『PARADE』。快進撃の第4号でも、人気者7人がオンパレードで誌面を飾っている。

表紙・沢口愛華（撮影／藤本和典）

　表紙を飾るのは、キャリア8年を誇る「令和のグラビアクイーン」沢口愛華だ。ミスマガジン2018グランプリ受賞を経て各誌の表紙を席巻し、「令和のグラビアクイーン」と称される沢口。今号では巻頭20ページ超にわたって特集が組まれ、本人も“目からウロコが落ちた”と語るほどの衣装と小道具の演出によって、その美しさが引き出されている。

『PARADE』2026春号　裏表紙　相楽伊織
大西桃香　撮影／HIROKAZU

　中面を彩るのは、居酒屋での撮影も敢行した元AKB48の大西桃香、まもなくデビュー15周年の自信と気品をカラダから発する元SKE48の古畑奈和、アイドルグループ＃2i2（ニーニ）の解散を経てソロでの活動を本格化させた奥ゆい、独特の佇まいから目が離せない20歳の女子大生ちーまき、圧倒的プロポーションを「これでもか！」と披露した山田あい、そしていつものキレイ系グラビアのイメージを覆した元乃木坂46の相楽伊織が裏表紙を飾った。巻末には7人のサイン入りチェキ計35枚の読者プレゼントも用意されており、ファン必見の内容となっている。

古畑奈和　撮影／笠井爾示
奥 ゆい　撮影／佐藤佑一
ちーまき　撮影／石塚雅人
山田あい 撮影／横山マサト

　なお、本誌に未収録の写真をたっぷり盛り込んだ、7人×各6ページ＝42ページ増のグラビアムックを電子版限定で発売。デジタル写真集「PARADE Digital Photobook」シリーズも7人それぞれのタイトルが刊行予定となっている。

デジタル写真集「PARADE Digital Photobook」シリーズ『沢口愛華　私が知らない愛しい世界へ』
デジタル写真集「PARADE Digital Photobook」シリーズ『相楽伊織　毎度お邪魔します』

PARADE　Vol.4　2026春号【電子限定42ページ増豪華版】
￥1,980
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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